Во время саммита ЕС вопрос "Минска-2" рассмотрят на "неформальной дискуссии": Меркель и Олланд дадут свою оценку - Туск

Об этом он сказал перед началом саммита, который пройдет 28-29 июня в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.

«Ангела Меркель (канцлер Германии) и Франсуа Олланд (президент Франции) проинформируют нас об их оценке выполнения Минских договоренностей», - отметил Туск.

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Как известно УНИАН, для рассмотрения этого вопроса запланирована «неформальная дискуссия».

По его словам, на повестке дня саммита, кроме Brexit, будут рассмотрены вопросы миграционной кризиса, отношений с НАТО.

«Столтенберг (Йенс Столтенберг – генеральный секретарь НАТО) будет нашим гостем вечером, Федерика Могерини (высокий представитель ЕС по внешней политики и политике безопасности) представит глобальную стратегию», - детализировал повестку дня президент Европейского Совета.