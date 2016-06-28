Во время саммита ЕС вопрос "Минска-2" рассмотрят на "неформальной дискуссии": Меркель и Олланд дадут свою оценку - Туск
Президент Европейского Совета Дональд Туск говорит, что во время саммита Европейского Союза состоится обсуждение выполнения Минских договоренностей, которые направлены на установление мира на востоке Украины.
Об этом он сказал перед началом саммита, который пройдет 28-29 июня в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.
«Ангела Меркель (канцлер Германии) и Франсуа Олланд (президент Франции) проинформируют нас об их оценке выполнения Минских договоренностей», - отметил Туск.
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Как известно УНИАН, для рассмотрения этого вопроса запланирована «неформальная дискуссия».
По его словам, на повестке дня саммита, кроме Brexit, будут рассмотрены вопросы миграционной кризиса, отношений с НАТО.
«Столтенберг (Йенс Столтенберг – генеральный секретарь НАТО) будет нашим гостем вечером, Федерика Могерини (высокий представитель ЕС по внешней политики и политике безопасности) представит глобальную стратегию», - детализировал повестку дня президент Европейского Совета.