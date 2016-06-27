Главы МИД стран "Вышеградской четверки" и Германии обсудят последствия Brexit

Как передает Радио Прага, об этом заявил министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек.

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Основной темой переговоров станет саммит Евросоюза, запланированный на 29 июля, на котором уже не будут присутствовать представители Великобритании.

Как известно, 23 июня в Великобритании прошел референдум, на котором победу одержали сторонники выхода государства из состава ЕС. За Brexit проголосовали более 17,4 млн человек (51,9%), против - более 16,1 млн человек (48,1%).