Главы МИД стран "Вышеградской четверки" и Германии обсудят последствия Brexit
00:19, 27 июня 2016Мир
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Министры иностранных дел стран «Вышеградской четверки» (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии) и ФРГ завтра в Праге обсудят последствия выхода Великобритании из состава ЕС.
Основной темой переговоров станет саммит Евросоюза / фото: УНИАН
Как передает Радио Прага, об этом заявил министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек.
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Основной темой переговоров станет саммит Евросоюза, запланированный на 29 июля, на котором уже не будут присутствовать представители Великобритании.
Как известно, 23 июня в Великобритании прошел референдум, на котором победу одержали сторонники выхода государства из состава ЕС. За Brexit проголосовали более 17,4 млн человек (51,9%), против - более 16,1 млн человек (48,1%).
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