Огрызко не может себе представить российские войска в Крыму

Кризис в Грузии еще раз подтвердил, что вопрос обеспечения национальной безопасности Украины является ключевым и неотложным, считает министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО.

Об этом он сказал в ходе он-лайн-конференции на сайте “Главред”.

Отвечая на вопрос относительно риска вторжения войск России в Крым, В.ОГРЫЗКО сказал: “Я исключаю. Не могу представить себе ничего подобного”.

Министр отметил, что есть "не только право силы, но и международное право".

“Россия после событий в Грузии оказалась в международной изоляции. Это подтвердило и сегодняшнее заседание НАТО. Я не могу себе представить, что произойдет ввод войск на территорию Крыма”, - сказал В.ОГРЫЗКО.