Огрызко не может себе представить российские войска в Крыму
18:23, 19 августа 2008Политика
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Говорит, есть "не только право силы..."
Кризис в Грузии еще раз подтвердил, что вопрос обеспечения национальной безопасности Украины является ключевым и неотложным, считает министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО.
Об этом он сказал в ходе он-лайн-конференции на сайте “Главред”.
Отвечая на вопрос относительно риска вторжения войск России в Крым, В.ОГРЫЗКО сказал: “Я исключаю. Не могу представить себе ничего подобного”.
Министр отметил, что есть "не только право силы, но и международное право".
“Россия после событий в Грузии оказалась в международной изоляции. Это подтвердило и сегодняшнее заседание НАТО. Я не могу себе представить, что произойдет ввод войск на территорию Крыма”, - сказал В.ОГРЫЗКО.
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