Криль призывает объединиться против имперских амбиций России

Народный депутат Украины, председатель партии «Единый Центр» Игорь КРИЛЬ призывает чиновников и парламентариев объединиться вокруг вопроса обеспечения надежной системы коллективной безопасности для Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Единого Центра», по словам И.КРИЛЯ, «Последние события на Кавказе привели к кровопролитию и гибели ни в чем не повинных мирных граждан, спровоцировали потоки беженцев и поставили под угрозу мир и стабильность на континенте».

По его мнению, сегодня руководство России позволило себе «грубо вмешаться в мировой порядок, диктовать свои правила игры, манипулировать сознанием миллионов людей, пытаться изменить существующие границы». По словам И.КРИЛЯ, это является свидетельством широкомасштабной целеустремленной кампании против тех, кто «не желает быть «младшим братом», кто выстрадал свою свободу, кто хочет быть свободным и жить в демократическом государстве».

Он отметил, что эти его слова направлены не «против братского каждому украинцу российского народа, а против имперских амбиций российского руководства».

И.КРИЛЬ напомнил, «что Вторая мировая война начиналась с «защиты» прав граждан немецкой национальности в Судетской области Чехословакии, а закончилась десятками миллионов человеческих жертв во всем мире, в том числе и тех, кого защищали».

По его мнению, «такая ситуация является опасной для всего мирового сообщества, для граждан государств - соседей России и для граждан самой России, поэтому сегодня, как никогда, актуально звучат слова о надежной национальной безопасности для Украины и всех ее граждан.

«Уже давно раздаются призывы России создать систему коллективной безопасности для государств СНГ. Но если это и есть та коллективная безопасность, которая сегодня демонстрируется всему миру в Грузии, которую Россия своими действиями демонстрировала в районе Тузлы, то такая безопасность «по-русски», такой «зонтик» нам не нужен», – считает председатель «Единого Центра».

«Мы призываем все политические силы и всех политиков Украины забыть в это сложное время о собственных политических планах и совместными усилиями Президента, правительства и коалиции с оппозицией в Верховной Раде Украины найти пути обеспечения надежной системы коллективной безопасности государства, которое обеспечит спокойствие нашим гражданам», – заявил И.КРИЛЬ.