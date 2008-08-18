Задорожний отказался комментировать свое участие в "проекте Тимошенко"

Советник премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Александр ЗАДОРОЖНИЙ не считает целесообразным комментировать какие-либо заявления Секретариата Президента Украины.

Об этом он сказал корреспонденту агентства УНИАН, который обратился к нему с просьбой прокомментировать заявление заместителя главы Секретариата Президента Украины Андрея КИСЛИНСКОГО.

По словам А.ЗАДОРОЖНЕГО, “комментировать какое-либо высказывание кого-либо я не собираюсь, это не мое задание”.

Говоря об обвинении в том, что якобы он входит в проект “Выборы-2010”, который якобы создан в Москве, А.ЗАДОРОЖНИЙ ответил: ”Я работаю в Киеве, и не нахожусь ни на Сардинии, ни в Москве”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 августа, заместитель главы Секретариата Президента А.КИСЛИНСКИЙ заявил, что Секретариат Президента передаст правоохранительным органам для детального изучения материалы относительно признаков государственной измены и политической коррупции в действиях действующего премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО.

Он сообщил, что, по имеющейся информации, политическое руководство Российской Федерации с особым вниманием рассматривает решение относительно поддержки кандидатуры Ю.ТИМОШЕНКО на выборах Президента Украины после выполнения условий относительно пассивной позиции премьер-министра Украины и ее политической силы в конфликте с Грузией.

«Координация проекта «Выборы-2010» возложена на созданный в Москве центр во главе с Виктором МЕДВЕДЧУКОМ. В центр также входят Сергей КЛЮЕВ, Григорий СУРКИС и Александр ЗАДОРОЖНИЙ. Гуманитарными проектами в Украине будет заниматься Дмитрий ТАБАЧНИК”, говорится в сообщении.

При этом, отмечает А.КИСЛИНСКИЙ, на реализацию проекта поддержки Ю.ТИМОШЕНКО уже зарезервировано около 1 миллиарда долларов США.

«Работа предвыборного штаба уже фактически начата. К ней приобщаются украинские финансово-промышленные группы, которые уже успели отличиться на поддержке пророссийского проекта в 2004 году. Находясь с ближайшим окружением на Сардинии, ТИМОШЕНКО созывает под свои знамена «вчерашних», которые стремятся к реваншу, во главе с МЕДВЕДЧУКОМ. Недавно, по личному приглашению ТИМОШЕНКО Ю.В., к ним присоединился и КУЧМА Л.Д., прилетев в субботу на Сардинию», - отметил заместитель главы Секретариата Президента.