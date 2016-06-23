У Кучмы заявили о переносе видеоконференции контактной группы по просьбе России

По просьбе российской стороны видеоконференция Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе перенесена.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонний контактной группе, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook. Читайте такжеЕлисеев: В Минске согласовали три района разведения сил и оружия от линии разграничения на Донбассе По ее словам, дата согласовывается. Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 июня, планировалась внеочередная видеоконференция Трехсторонней контактной группы с участием боевиков.

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