Докладчик Европарламента не видит оснований тормозить отмену виз для украинцев

Об этом болгарский евродепутат Мария Габриел, которая готовит отчет о визовой либерализации для Украины, заявила в интервью Радио Свобода.

«С момента, когда все критерии выполнены, нет оснований для задержки этого процесса. Комиссия ЕС дала свое предложение для Грузии 26 апреля, для Украины – на месяц позже, 25 мая. Я собираю всю информацию по обоим досье», – пояснила Габриел.

По словам европарламентария, ее работа сейчас сосредоточена на сборе информации о выполнении Украиной всех критериев для получения безвизового режима и подготовке отчета, который должен получить «прочное большинство» в Комиссии Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам.

«В целом для этого нужен месяц-полтора. Далее – принятие, в зависимости от плана парламентской комиссии, как только появится возможность. Повторяю, что нет смысла тормозить этот процесс, когда все критерии выполнены», – отметила европарламентарий.

В то же время Габриел подчеркнула, что правительство Украины приложило «чрезвычайные усилия» для выполнения всех условий Плана действий по либерализации визового режима, который Еврокомиссия оценила положительно.

«Что касается украинцев, то мы их считаем очень серьезно настроенными, – заявила она. – Украинское правительство предприняло чрезвычайные усилия, в некоторых критериях оно даже сделало больше, чем требовалось. Это очень обнадеживает», - сказала она.

Вместе с тем Габриел не согласилась с утверждением, что рассмотрение так называемого механизма приостановления безвизового режима, над которым сейчас работают в ЕС, может притормозить процесс отмены виз для украинцев.

«Механизм приостановления» рассматривается параллельно..., а мы работаем индивидуально с каждой страной», – объяснила докладчик Европарламента по визовой либерализации для Украины.

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Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия сообщила, что предложила Европарламенту и Совету ЕС отменить визовый режим для граждан Украины.

Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года, в которой, в частности, подтверждено, что Украина выполнила все критерии Плана действий по визовой либерализации.

В то же время в ЕС намерены разработать механизм приостановления действия безвизового режима для всех стран, с которыми он существует.

17 июня министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что надеется на введение Европейским Союзом безвизового режима для украинцев уже до конца этого года.