Ключевую роль в расстреле Майдана сыграли российские советники, но сейчас это тяжело доказать - Грицак

Об этом он заявил в интервью Лига.net.

"Я думаю, в этой ситуации ключевую роль сыграли российские советчики. Сейчас это уже очень тяжело доказать. Но тогда политические руководители проводили постоянные консультации с Кремлем и российским руководством. Я уверен: давались какие-то гарантии, мол, мы вас не бросим. Так оно и случилось: все, кто виноват в расстрелах людей на Майдане, теперь в России. И нам их не отдают. Разве это не доказательство роли Москвы, не доказательство того, что Россия координировала все эти вещи?", - заявил он.

Читайте такжеСБУ не исключает передачи гражданина Франции, готовившего теракты на Евро-2016

"Меня критикуют, когда я говорю о российском следе. Но для кого секрет, что российские ФСБшники приезжали в Украину и чувствовали себя в стенах СБУ как дома? После революции мы арестовали заместителя начальника киевской контрразведки, который работал в интересах Москвы? Контрразведки! Это же он должен был искать агентов страны, с которой у нас не объявленная война. И он работал в интересах России", - добавил Грицак.

Ранее Грицак заявил, что Служба безопасности Украины фиксирует много случаев, когда некоторые украинские политики тайно встречаются с представителями сбежавшей в Российскую Федерацию бывшей украинской элиты.