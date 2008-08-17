В Дании арестовали подозреваемых крупнейшем ограблении

В Дании пойманы пять человек, подозреваемых в одном из крупнейших ограблений в истории страны, сообщает AP со ссылкой на датское информационное агентство Rizau. Арестованные - четверо шведов и один датчанин.

10 августа в пригороде Копенгагена ограбили банковское хранилище. Около 10 преступников с помощью угнанного экскаватора проломили стену здания и вынесли 60 миллионов крон (около 8 миллионов евро). Затем грабители скрылись на автомобилях, разбросав по дороге металлические шипы, чтобы уйти от преследования, отмечает «Лента.ру».

Самое крупное ограбление в истории Дании произошло в апреле 2008 года. Из хранилища в городе Глоструп рядом с Копенгагеном были похищены 62 миллиона крон. Ограбление было совершено по аналогичной схеме - с тем отличием, что преступники использовали не экскаватор, а погрузчик. Участники этого ограбления до сих пор остаются на свободе.