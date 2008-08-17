Ющенко и Богатырева поехали в Ивано-Франковскую область

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область.

Главная цель поездки - ознакомление с ходом ликвидации последствий стихийного бедствия и ходом восстановительных работ на пострадавших от наводнения территориях, сообщает пресс-служба Президента.

Планируется, что в селе Криворивня Верховинского района В.ЮЩЕНКО ознакомится с состоянием восстановления средней местной школы имени Михаила Грушевского.

Кроме того, Виктор и Екатерина ЮЩЕНКО ознакомятся с ходом ликвидации последствий стихийного бедствия на участке дороги Верхний Ясенив - Устерики.

Также запланировано, что глава государства ознакомится с ходом восстановления разрушенного моста через реку Быстрица Солотвинска возле села Драгомырчаны на автодороге национального значения Стрый - Черновцы - Мамалыга.

Также в городе Галич Президент осмотрит начало строительства 20 домов для пострадавших от наводнения.

В Ивано-Франковске В.ЮЩЕНКО проведет совещание, касающееся ситуации в районах, которые пострадали от стихийного бедствия 23-27 июля.

В поездке Президента сопровождает секретарь СНБОУ Раиса БОГАТЫРЁВА.