Когда ждать российских кораблей в Севастополе?

Российские корабли в Севастополе ожидают в понедельник.

Несмотря на молчание российских военных моряков, эту информацию распространил украинский флот, передает ICTV.

Он получил от россиян заявку на принятие судов, принимавших участие в российско-грузинском конфликте. Одно из них - малый противолодочный корабль «Ейск» - уже вчера прибыло в Крым Но было ли судно задействовано в операции неизвестно - российская пресс-служба отключила все телефоны. Информацию журналисты узнают через спикера украинского флота.