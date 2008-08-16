Когда ждать российских кораблей в Севастополе?
14:45, 16 августа 2008Политика
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Пресс-служба ЧФ РФ отключила телефоны
Российские корабли в Севастополе ожидают в понедельник.
Несмотря на молчание российских военных моряков, эту информацию распространил украинский флот, передает ICTV.
Он получил от россиян заявку на принятие судов, принимавших участие в российско-грузинском конфликте. Одно из них - малый противолодочный корабль «Ейск» - уже вчера прибыло в Крым Но было ли судно задействовано в операции неизвестно - российская пресс-служба отключила все телефоны. Информацию журналисты узнают через спикера украинского флота.
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