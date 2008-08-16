Украине советуют быть осторожной и не повторить ошибок Грузии

Депутат Европейского парламента Эльмар БРОК считает, что Европейский Союз должен осуществлять практические шаги, чтобы приблизить Украину к себе.

Об этом он сказал в интервью «Немецкой волне».

«Мы видим, что существуют интересы россиян вернуть утраченные зоны влияния. Мы должны проводить политику, которая не поддается на провокации. По моему мнению, решающая ошибка Грузии – эмоциональная реакция на хладнокровную российскую провокацию. Поэтому Украина должна быть осторожной», - сказал Э.БРОК.

С другой стороны, подчеркнул он, «мы должны предпринимать практические шаги, чтобы украинцы увидели, что демократия, правовое государство и западные ценности имеют свои преимущества. То есть, путем подписания соглашения об ассоциации с ЕС, свободной экономической зоне и других вещах гарантировать западную интеграцию Украины».