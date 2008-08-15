Ющенко призывает Медведева поскорее разобраться с Черноморским флотом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА как можно скорее начать переговоры по подготовке соглашения об использовании Черноморского флота РФ в военных целях.

Об этом идет речь в комментарии В.ЮЩЕНКО относительно последних событий в Грузии, обнародованном на официальном сайте главы государства.

По мнению В.ЮЩЕНКО, чрезвычайно важным и чувствительным для Украины является то, что в событиях на Кавказе принимали участие войска, которые дислоцируются на ее территории. “Я веду речь о Черноморском флоте РФ”, – сказал Президент Украины.

Он напомнил, что ЧФ РФ занимает более 18 тысяч га земли, на базе ЧФ РФ дислоцируется более 30 военных кораблей, около 80 самолетов, вертолетов.

По словам В.ЮЩЕНКО, ситуация, которая возникла в Грузии, когда часть кораблей дислоцированного в Украине флота участвовала в блокировании морской акватории, показала, как очень легко без согласия и желания Украины она может быть втянута как пассивный участник в какой-либо международный конфликт.

“Я не думаю, что это вопрос, который не интересует украинцев или украинскую власть. Поэтому я направил по официальным каналам Президенту России немедленное предложение относительно начала переговорного процесса и формирования соответствующего соглашения, которое урегулировало бы наши отношения в возникновении военных действий, подобных тем, свидетелями которых мы стали в начале августа, и как защитить в данном случае национальные интересы Украины”, – отметил В.ЮЩЕНКО, добавив, что нужно сформировать более четкие регламенты, которые обеспечивали бы национальную безопасность Украины в подобных ситуациях.