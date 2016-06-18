Порошенко назначил нового замруководителя Госуправления делами
09:43, 18 июня 2016Политика
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Президент Петр Порошенко назначил Ивана Куцика заместителем руководителя Государственного управления делами.
Порошенко назначил Куцика замруководителя Госуправления делами / president.gov.ua
Текст соответствующего указа №259 от 17 июня размещен на сайте главы государства.
Напомним, в августе 2015 года Порошенко уволил Сергея Березенко с должности руководителя Государственного управления делами в связи с избранием его народным депутатом на довыборах в округе №205 (Чернигов) и назначил исполняющим обязанности руководителя Сергея Борзова.
ГУД является специальным государственным органом по материально-техническому, социально-бытовому и другому обеспечению деятельности президента, Верховной Рады, Кабинета министров, Совета национальной безопасности и обороны и других госорганов, а также международных дипломатических представительств в Украине.
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