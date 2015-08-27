Порошенко уволил Березенко с должности руководителя ГУД

Соответствующий указ №518/2015 размещен на сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия продлила до 25 сентября срок для регистрации новоизбранного народного депутата Березенко на основании его заявления о наличии уважительных причин, препятствующих ему в установленный законом 20-дневный срок с дня официального обнародования результатов выборов подать документы, необходимые для регистрации его депутатом.

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"Заявление подано Березенко С.И. в связи с отсутствием указа президента Украины об увольнении его с занимаемой должности руководителя Государственного управления делами", - подчеркнули в ЦИК.

Центральная избирательная комиссия 3 августа признала Березенко избранным народным депутатом в округе №205.