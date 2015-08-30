Порошенко назначил председателем ДУСи бывшего КВНщика Борзова

Об этом сообщает "Экономическая правда".

В 2011-2012 годах Борзов был директором команды КВН "Сборная Украины". Также работал в телевизионном творческом объединении "Александр Масляков и Компания".

Затем он занимал пост заместителя председателя ДУСи. Согласно Декларации о доходах, размещенной на официальном сайте госуправления делами, чиновник женат, воспитывает двух дочерей.

Читайте такжеПорошенко назначил первого заместителя министра иностранных дел послом в Великобритании

Его общий доход за 2014 год составил 444,5 тысяч гривень, членов семьи - 262,5 тысяч гривень. Он владеет земельным участком площадью 1 тыс. кв. м, домом в 112 кв. м. Чиновник имеет автомобиль Toyota RAV 4 2014 года, приобретенный за 438,5 тыс. грн. Также несколько грузовых авто и лодку. В собственности членов его семьи находится Lexus 6 2007 года.

Справка: ДУС (Государственное управление делами) - единственный орган по материально-техническому, социально-бытовому, лечебно-профилактическому обеспечению деятельности президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета министров Украины, Совета национальной безопасности и обороны Украины, других государственных органов, высших должностных лиц зарубежных стран. Государственное управление делами подчиняется президенту Украины.