В штабе ЧФ утверждают, что военные занимаются повседневными делами

В штабе Черноморского флота Российской Федерации утверждают, что воинские части флота занимаются повседневной деятельностью в штатном режиме.

Об этом УНИАН сообщили в службе информации и общественных связей Черноморского флота РФ.

Комментируя информацию о переводе подразделений ЧФ в высшую степень боевой готовности, в штабе флота отметили, что «ничего подобного нет». «Черноморский флот России в Севастополе занимается повседневной деятельностью в штатном режиме», - подчеркнули в службе информации и общественных связей ЧФ России.