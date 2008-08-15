В штабе ЧФ утверждают, что военные занимаются повседневными делами
15:47, 15 августа 2008Политика
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«Ничего такого нет»
В штабе Черноморского флота Российской Федерации утверждают, что воинские части флота занимаются повседневной деятельностью в штатном режиме.
Об этом УНИАН сообщили в службе информации и общественных связей Черноморского флота РФ.
Комментируя информацию о переводе подразделений ЧФ в высшую степень боевой готовности, в штабе флота отметили, что «ничего подобного нет». «Черноморский флот России в Севастополе занимается повседневной деятельностью в штатном режиме», - подчеркнули в службе информации и общественных связей ЧФ России.
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