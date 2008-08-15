Основной партнер Украины в военно-техническом сотрудничестве - это Россия

Основным партнером в военно-техническом сотрудничестве с Украиной является Российская Федерация.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом проинформировал заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК.

По его словам, на данное время Украина установила отношения в сфере военно-технического сотрудничества с более чем семьюдесятью странами мира. При этом наибольшая частица экспорта украинских товаров военного и специального назначения поступает в Российскую Федерацию.

«Нашим партнером номер один в этом сотрудничестве является Российская Федерация, на которую приходится 30-40% украинского военного экспорта», - сказал А.ГОНЧАРУК, подчеркнув, что такая тенденция сохраняется на протяжении всей истории ВТС обеих стран.

За первое полугодие 2008 года частица России составляла 20,9% в военном экспорте Украины.

Среди других стран СНГ, с которыми Украина сотрудничает в этой сфере, второе место занимает Азербайджан, на который приходится 6,7% всего объема экспорта, далее - Грузия - 6% и Казахстан - 5,4%. В общем рейтинге Грузия занимает 6-7 место.

При этом заместитель главы Секретариата отметил, что Украина развивает ВТС на основе международно-правовых двусторонних и многосторонних договоров и неуклонно придерживается всех международных обязательств и ограничений, предусмотренных режимами в сфере нераспространения.

«В первую очередь, при осуществлении такого сотрудничества учитываются международные документы, которые в некоторых случаях могут ограничивать поставки вооружений в те или иные зоны или страны», - заверил А.ГОНЧАРУК.

Он пояснил, что международное военно-техническое сотрудничество осуществляется через двусторонние комиссии по ВТС. Такие комиссии или подобные им органы, которые обеспечивают соответствующие консультации сторон, созданы фактически со всеми странами СНГ, Соединенными Штатами Америки, Францией и тому подобное.