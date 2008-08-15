Кравчук: Саакашвили ничем не отличается от Ельцина

Бывший Президент Украины Леонид КРАВЧУК считает, что Украина должна соблюдать нейтралитет в российско-грузинском конфликте.

Об этом он заявил в интервью “Газете по-украински” №147 от 15 августа.

“Ни одна европейская страна не высказалась однозначно. ЛУКАШЕНКО поступил так же. А Украина - нет. Хотя я сразу говорил: самое лучшее для нас - нейтралитет. Ведь у нас нет стратегических интересов на Северном Кавказе”, - сказал он.

Л.КРАВЧУК считает, что Грузия не имела права бомбить Южную Осетию, равно как и Россия не имела права бомбить Грузию. “Грузия руководствовалась тем же, что и Россия Ельцина, когда бомбила Чечню. СААКАШВИЛИ ничем не отличается от Бориса Ельцина в своих агрессивных намерениях обустроить страну силой”, - отметил Л.КРАВЧУК.

Отвечая на вопрос, о каком нейтралитете можно говорить, когда российский флот с территории Украины напал на Грузию, Л.КРАВЧУК сказал, что у России был мандат миротворческих сил.

На замечание журналиста, что мандат Организации Объединенных Наций давал право России ввести ограниченное количество войск, а Россия ввела в десятки раз больше разрешенного, Л.КРАВЧУК сказал: “Ввели, потому что Грузия первой начала агрессию. Если бы этого не было, я бы осуждал Россию самыми страшными словами”.

Экс-президент считает, что Украина не должна молчать. “Мы должны сделать заявление. В соответствии с Будапештским соглашением, ядерные страны взяли на себя обязательство гарантировать Украине безопасность и территориальную целостность. Почему мы не обращаемся к ним и к Евросоюзу”, - спросил Л.КРАВЧУК.

”Вот на нашей территории есть российский флот. Россия без согласования Украины вывела из Севастополя военные корабли, и они могут принимать участие в военном конфликте. Мы считаем, что это нарушение соглашения о базировании флота. И ставим вопрос: может ли в таких условиях это соглашение действовать до 2017 года?”, - добавил Л.КРАВЧУК.

Он также считает правильным, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не комментирует события в Грузии. “Это сфера деятельности Президента - он отвечает за внешнюю политику”, - сказал Л.КРАВЧУК.

Кроме того, по его убеждению, неправильно сейчас говорить, что Украина не согласится на пребывание Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года.

“Но успеет ли Россия вывести флот к 2017-му? Может, ей нужно будет время до 2020 года. Я за то, чтобы российский флот покинул нашу базу, это моя твердая позиция. Но все нужно решать в переговорах. Не следует им сегодня говорить: убирайтесь, и мы вас не пустим!”, - сказал Л.КРАВЧУК.