"Найдутся те, кто выстрелят": Лавров назвал нереальным "режим тишины" на Донбассе в течение трех месяцев

Об этом сообщает ТАСС.

«Вновь наши украинские коллеги сказали, что полностью минские договоренности начнут выполняться, только если будет не менее трех месяцев полного и безусловного, без единого нарушения, прекращения огня. Это просто нереально», - сказал он.

Министр добавил, что «всегда найдутся те, кто два раза выстрелят и скажут, что режим нарушился».

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявил, что выборы на оккупированных территориях Донбасса возможны только после введения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ, которая обеспечит безопасность. По словам Порошенко, безопасный компонент состоит не просто в том, что прекращают стрелять, этого недостаточно. «Должны быть установлены на линии разграничения эффективные наблюдательные пункты, которые гарантируют выполнение условия о безопасности. Вместе с тем, должны быть установлены соответствующие посты международных сил, которые будут расположены в так называемых местах хранения оружия, и будут установлены соответствующие посты на неконтролируемом участке украинско-российской границы», - заявил президент.