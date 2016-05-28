Путин прокомментировал заявление Порошенко о возврате Донбасса и Крыма

Вопрос по Донбассу может быть решен исключительно в соответствии с минскими соглашениями, передает заявление российского президента РБК.

«Надо вносить изменения в конституцию Украины, проводить децентрализацию, <...> нужно принимать закон об амнистии. Нельзя откладывать эти решения», — заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

По словам Путина, Россия ни с кем не будет вести никаких обсуждений о возврате Крыма Украине, добавляет ТАСС.

"Что касается Крыма, то вопрос, мы считаем, закрыт окончательно. Это историческое решение людей, проживающих в Крыму", - сказал он.

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Путин особо подчеркнул, что "никаких обсуждений по этому поводу ни с кем Россия вести не будет". Он добавил, что в связи с этим ему в голову пришла известная поговорка: "Дай бог вашему теляте нашего волка съесть". "Поэтому давайте больше не будем к этому возвращаться", - заключил президент РФ.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко назвал Надежду Савченко символом гордости и непокоренности в Украине и заявил, что Украина вернет Донбасс и Крым так же, как и вернула Савченко.