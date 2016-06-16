НАБУ сообщило об аресте одного из самолетов нардепа Онищенко

Об этом он заявил журналистам в четверг, отвечая на вопрос, какое имущество Онищенко арестовано, пишет Украинская правда.

"В перечень арестованного имущества входит один из его (Онищенко – УНИАН) частных самолетов. Там же не только Онищенко, там же есть и другие члены группировки", - сказал Сытник.

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На уточняющий вопрос, что они будут делать, если Онищенко уйдет, он ответил: "До рассмотрения представления мы ничего не можем сделать. Если это произойдет, это будет доказательством того, насколько надо ограничивать этот иммунитет".

Сытник отверг любые предположения о политической окраске этого дела.

Напомним, в прошлом году на самолете Онищенко вернулся из отдыха в Ницце экс-министр экологии Игорь Шевченко во время пожара на нефтебазе под Киевом.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Юрий Луценко сегодня, 16 июня, направил на рассмотрение Рады представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил журналистам, что лично принес в парламент это представление. 15 июня Национальное антикоррупционное бюро передало в Генпрокуратуру представление для подготовки материалов о снятии депутатской неприкосновенности, задержание и арест Онищенко. На протяжении вчерашнего дня в Киеве длился обыск помещений народного депутата.

Онищенко подозревают в том, что подконтрольные ему структуры реализовывали ряд незаконных схем по реализации природного газа, который был добыт в результате совместной деятельности с госкомпанией "Укргаздобыча". В деле фигурирует сумма в 3 миллиарда гривень.