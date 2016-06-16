Экономические санкции против России продлят еще до саммита ЕС - Туск
ЕС продлит экономические санкции против России до саммита лидеров союза.
Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск, передает "ЕвроПравда".
"Думаю, на сегодняшний день ситуация понятна. Мы должны связывать санкции против России с выполнением Минских соглашений", - сказал он.
"Я практически уверен, сейчас мы продолжим наши санкции, это произойдет до встречи Европейского совета. Думаю, мы сможем договориться об этом на уровне низших институтов – комитета послов и Совета ЕС", - заявил Туск.
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"Сегодня это менее противоречивые вопросы, чем вы думаете", - добавил он.
В то же время, по его словам, сейчас есть запрос от отдельных лидеров о необходимости глубокой и честной дискуссии не только в вопросе санкций, но и в вопросе отношений с РФ в целом.
Туск сообщил, что на заседании Европейского совета в октябре специально выделит вечер для дискуссии на эту тему и потом сможет "сказать что-то больше о новых шагах, в том числе о санкциях".
Ранее Туск заявлял, что ЕС необходимо сохранять санкции против России до полного выполнения Минских соглашений.