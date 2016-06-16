Экономические санкции против России продлят еще до саммита ЕС - Туск

Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск, передает "ЕвроПравда".

"Думаю, на сегодняшний день ситуация понятна. Мы должны связывать санкции против России с выполнением Минских соглашений", - сказал он.

"Я практически уверен, сейчас мы продолжим наши санкции, это произойдет до встречи Европейского совета. Думаю, мы сможем договориться об этом на уровне низших институтов – комитета послов и Совета ЕС", - заявил Туск.

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"Сегодня это менее противоречивые вопросы, чем вы думаете", - добавил он.

В то же время, по его словам, сейчас есть запрос от отдельных лидеров о необходимости глубокой и честной дискуссии не только в вопросе санкций, но и в вопросе отношений с РФ в целом.

Туск сообщил, что на заседании Европейского совета в октябре специально выделит вечер для дискуссии на эту тему и потом сможет "сказать что-то больше о новых шагах, в том числе о санкциях".

Ранее Туск заявлял, что ЕС необходимо сохранять санкции против России до полного выполнения Минских соглашений.