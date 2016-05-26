Туск: ЕС необходимо сохранять санкции против России до полного выполнения минских соглашений
Евросоюз считает необходимым сохранять санкции против России до полного выполнения минских договоренностей.
Об этом сообщил перед открытием саммита G-7 в Японии председатель Европейского совета Дональд Туск, передает ТАСС. "ЕС будет придерживаться текущей политики в отношении РФ, включая экономические санкции, пока не будут до конца выполнены минские соглашения", - сказал он.
Читайте такжеВ ЕС рассказали о грядущем продлении санкций в отношении РФ и оккупированного Крыма
Также председатель Европейского совета ожидает, что лидеры стран ЕС примут решение о продлении срока действия санкций против РФ. "Я уверен, что мы примем решение о санкциях в течение следующих двух или трех недель без больших дискуссий", - сказал Дональд Туск.
Срок действия европейских санкций истекает 31 июля. Вопрос об их продлении пока не обсуждался.
Как сообщал УНИАН, в 2014 году Евросоюз ввел санкции против России в ответ на аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины.