Туск: ЕС необходимо сохранять санкции против России до полного выполнения минских соглашений

Об этом сообщил перед открытием саммита G-7 в Японии председатель Европейского совета Дональд Туск, передает ТАСС. "ЕС будет придерживаться текущей политики в отношении РФ, включая экономические санкции, пока не будут до конца выполнены минские соглашения", - сказал он.

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Также председатель Европейского совета ожидает, что лидеры стран ЕС примут решение о продлении срока действия санкций против РФ. "Я уверен, что мы примем решение о санкциях в течение следующих двух или трех недель без больших дискуссий", - сказал Дональд Туск.

Срок действия европейских санкций истекает 31 июля. Вопрос об их продлении пока не обсуждался.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году Евросоюз ввел санкции против России в ответ на аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины.