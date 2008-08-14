О чем Тимошенко могла договориться с Москвой - у Ющенко назвали 11 пунктов

Отсутствие единой позиции в Украине относительно ситуации в Грузии может означать существование определенных договоренностей с Россией о поддержке лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на президентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Андрей КИСЛИНСКИЙ.

По его словам, такой вывод можно сделать из исследования, проведенного аналитиками Секретариата Президента Украины.

«Политические и экономические шаги, в частности, украинского правительства, премьер-министра Украины, отсутствие ее реакции на эти события уже на протяжении нескольких дней тесно связаны», - сказал А.КИСЛИНСКИЙ.

По его словам, аналитики Секретариата Президента изучали разные источники информации и выработали 11 пунктов по деятельности БЮТ и его лидера, которые не являются окончательными и будут нуждаться в дискуссии по каждому из них. «Мы ждем ответа от самих фигурантов этих пунктов», - сказал А.КИСЛИНСКИЙ.

В частности, он сообщил, что в Секретариате Президента есть информация, что происходят определенные договоренности в БЮТ и его лидера относительно поддержки на будущих президентских выборах.

Кроме того, по словам А.КИСЛИНСКОГО, существует договоренность, что отдельные бизнес-круги, которые являются спонсорами этой политической силы, и «Газпром» достигли договоренности о реализации совместных проектов по транспортировке и реализации газа в Украину и Европу.

«Существует четкий план с четко определенными юридическими лицами относительно того, каким образом поставить под контроль почти все облгазы, расположенные на территории Украины», - сказал А.КИСЛИНСКИЙ.

Кроме того, в Секретариате Президента, по его словам, есть информация, что достигнуты договоренности, что в случае прихода к власти Ю.ТИМОШЕНКО будет создан газотранспортный консорциум. «В этот газотранспортный консорциум будет входить три стороны, но это мы можем условно говорить, что три стороны, фактически это будет две стороны - Германия и Россия. Присутствие Украины в этих договоренностях будет номинальным и временным», - сказал он.

Кроме того, по словам А.КИСЛИНСКОГО, в Секретариате Президента существует информация о достигнутой договоренности о сдерживании процесса получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО.

По словам А.КИСЛИНСКОГО, БЮТ и украинское правительство занимают пророссийскую или нейтральную позицию относительно конфликта на Кавказе.

Также, сказал он, Ю.ТИМОШЕНКО не поддержала позицию Президента Виктора ЮЩЕНКО о создании единой поместной православной церкви и не приняла участия в мероприятиях, посвященных 1020-летию Крещения Руси.

Кроме того, по словам А.КИСЛИНСКОГО, создается система давления России на КПУ, левые и левоцентристские структуры Украины, которые создаются с целью их поддержки БЮТ.

Также создается координационный центр по взаимодействию с Россией и реализуются проекты поддержки со стороны России на выборах Президента Украины, сказал А.КИСЛИНСКИЙ.

Также, по его словам, аналитики Секретариата Президента считают, что БЮТ выполняет рекомендации России по проекту Конституции Украины, который разработан рабочей группой во главе с Виктором МЕДВЕДЧУКОМ.

При этом А.КИСЛИНСКИЙ коснулся вопроса процесса формирования Единого реестра избирателей. По его словам, представитель БЮТ в Центральной избирательной комиссии Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ пролоббировала интересы фирмы «Атлас», которая будет заниматься созданиям этого реестра. По словам А.КИСЛИНСКОГО, одним из учредителей этой фирмы является жена экс-заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА, который уже является гражданином России.

Он также отметил изменение позиции руководства правительства относительно Vanco. «Судя по этому, российскому государственному бизнесу удалось войти в данный процесс, выкупить или часть, или что-то устроить, поэтому они получили команду разблокировать процесс работы компании Vanco”, - сказал А.КИСЛИНСКИЙ.