Еврокомиссия рекомендовала не признавать выданные в оккупированном Крыму паспорта

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время парламентских слушаний на тему «Стратегия реинтеграции в Украину временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь: проблемные вопросы, пути, методы и попытки» сказал заместитель министра юстиции по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов.

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«10 июня Европейская комиссия направила всем государствам-членам рекомендацию о непризнании международных паспортов и внутренних паспортов, выданных на территории Крыма после оккупации. И, соответственно, о невозможности получения виз на эти паспорта», - сказал Петухов.

Он добавил, что, по мнению Еврокомиссии, единственными легитимными документами, которые паспортизируют или идентифицируют граждан Украины в Крыму, являются украинские документы. «И она рекомендует придерживаться этой позиции», - сказал Петухов.