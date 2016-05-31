В МОН заверили, что абитуриентам из оккупированного Крыма не понадобится украинский паспорт

Об этом рассказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, передает Крым.Реалии.

"В перечне документов для поступления в ВУЗ нет украинского паспорта, мы в курсе трудностей, которые есть у детей. Особенно это касается детей, которые подросли за эти два года, и только будут достигать совершеннолетия. Поэтому от них не требуется украинского паспорта, они должны взять свидетельства о рождении и какие-либо документы, которые идентифицируют их личность", – сказала Гриневич.

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На пресс-конференции в Киеве на тему "Новые возможности приема на обучение лиц проживающих в зоне проведения АТО и временно оккупированной территории Крым", генеральный директор ОО "Фонд "Открытая политика" Ирина Жданова подчеркнула, что любая информация о необходимости предоставления паспорта является фейковой.

Напомним, ранее Министерство образования и науки перенесло на июль дополнительную сессию внешнего независимого оценивания (ВНО) для абитуриентов из временно оккупированного Крыма.