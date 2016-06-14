ГПУ обнародовала видео, как экс-руководителю компании Курченко избрали меру пресечения

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, 14 июня постановлением следственного судьи Голосеевского районного суда Киева в отношении подозреваемого Кошеля – «руководителя отдельной структуры преступной организации В.Януковича ВЕТЭК» применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом внесения залога в размере 200 млн грн.

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В Генпрокуратуре напомнили, что Кошель был задержан 12 июня при попытке пересечения государственной границы во Львовской области в пункте пропуска «Краковец» следователем Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины, сотрудниками Центра специальных операций «Альфа» Управления Службы безопасности во Львовской области, группой оперативников Главного управления «К» СБУ и сотрудниками пограничной службы.

Кошель подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 12 июня главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос проинформировал, что правоохранители во время попытки выехать в Польшу задержали Кошеля - одного из бизнес-партнеров Сергея Курченко (компания ВЕТЭК подконтрольна приближенному к Януковичу Курченко - УНИАН).

Матиос также отметил, что у Кошеля обнаружили клинок с гравировкой: "Служба безопасности Президента Российской Федерации".