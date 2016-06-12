Задержан экс-руководитель компании Курченко: во время обыска найден клинок с гравировкой "Служба безопасности Президента РФ"

Об этом на свое странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«Проводим обыски у задержанного при попытке выезда в Польшу совладельца трастового фонда Курченко такого себе господина Кошеля. Не вопрос что мы найдем. Вопрос кто и за что ему вручил этот клинок, который только что нашли у него на обыске?? На нем просто гравировка : "Служба безопасности Предидента Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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Матиос предположил, что «скорее всего просто ни за что такое не пишут и не вручают. Задержанный жил среди нас все это время. После и во время всех смертей. Наших украинцев. Убегал. Поймали».

Кошель является фигурантом уголовного дела, которая касается продажи сжиженного газа на спецаукционах, пишет Украинская правда.