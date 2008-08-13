В Москве поняли, почему Тимошенко молчит о конфликте России с Грузией
"И абсолютно правильно делает..."
|Евгений МИНЧЕНКО
«Естественно, любое обострение отношений между Украиной и Россией будет негативно влиять на все аспекты нашего взаимодействия, в том числе и на переговоры по газу», - сказал он.
При этом он добавил, что, видимо, поэтому премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО «ничего не говорит» по поводу конфликта Грузии и России, и «абсолютно правильно делает с политической точки зрения».
Как сообщал УНИАН, сегодня первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК заявил, что нечеткая позиция правительства относительно ситуации в Грузии не может быть оправдана необходимостью договариваться о дешевом газе или поддержкой на следующих президентских выборах.
А.ШЛАПАК подчеркнул, что Украина формально заявила о своих евроатлантических устремлениях, но позиция не такая четкая, когда речь заходит о договоренностях относительно поставок газа или поддержке во время будущей президентской гонки. «Я не против дешевого газа, но когда газ превращается в орудие шантажа, когда газ парализует нашу волю быть самими собой, нашу самоидентификацию, то, по моему мнению, это уже граничит с предательством национальных интересов», - сказал первый заместитель главы Секретариата Президента.