В Москве поняли, почему Тимошенко молчит о конфликте России с Грузией

Любое обострение отношений между Украиной и Россией будет негативно влиять на переговоры по поставкам газа в Украину. Такое мнение высказал директор Международного института политической экспертизы (г. Москва) Евгений МИНЧЕНКО в интервью корреспонденту УНИАН.

«Естественно, любое обострение отношений между Украиной и Россией будет негативно влиять на все аспекты нашего взаимодействия, в том числе и на переговоры по газу», - сказал он.

При этом он добавил, что, видимо, поэтому премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО «ничего не говорит» по поводу конфликта Грузии и России, и «абсолютно правильно делает с политической точки зрения».

Как сообщал УНИАН, сегодня первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК заявил, что нечеткая позиция правительства относительно ситуации в Грузии не может быть оправдана необходимостью договариваться о дешевом газе или поддержкой на следующих президентских выборах.

А.ШЛАПАК подчеркнул, что Украина формально заявила о своих евроатлантических устремлениях, но позиция не такая четкая, когда речь заходит о договоренностях относительно поставок газа или поддержке во время будущей президентской гонки. «Я не против дешевого газа, но когда газ превращается в орудие шантажа, когда газ парализует нашу волю быть самими собой, нашу самоидентификацию, то, по моему мнению, это уже граничит с предательством национальных интересов», - сказал первый заместитель главы Секретариата Президента.