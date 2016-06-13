Магера пришел на допрос в Антикоррупционную прокуратуру

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам перед визитом в прокуратуру.

Отвечая на вопрос журналистов, не может ли быть вызов в САП давлением на него в связи с ожидаемыми кадровыми изменениями ЦИК, Магера отметил: “Я не исключаю, что это уголовное производство сейчас появилось не случайно, в том числе может быть связано с изменениями в составе ЦИК и желанием некоторых лиц провести выборы на Донбассе с учетом тех условий, что фактор безопасности до сих пор не решен, и до сих пор гибнут наши ребята”, - сказал Магера.

Также он добавил, что вызван в статусе свидетеля и прогнозирует, что допрос продлится 1,5-2 часа.

Также Магера предположил, что, возможно, его допрос связан с так называемыми “амбарными книгами” Партии регионов.

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“Я не исключаю, что уголовное производство расследуется по тем заявлениям, что есть в прессе относительно “амбарных книг” Партии регионов. Но так ли это - будет известно позже”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 30 мая НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака.

В интервью изданию "Зеркало недели" он сообщил, что передал в НАБУ документы, которые подтверждают незаконные выплаты Партией регионов наличных средств ряду бывших и нынешних высокопоставленных должностных лиц на сумму почти 2 млрд долларов.

Глава СБУ Грицак заявил, что ему ничего не было известно о «черной бухгалтерии» Партии регионов, которую обнародовал Трепак.