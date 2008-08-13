Комитет ВР рассмотрит ситуацию в Грузии

В четверг, 14 августа, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны рассмотрит ситуацию, сложившуюся в Грузии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО.

По его словам, на заседание будут приглашены руководители Министерства иностранных дел, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Военно-морских Сил ВСУ и разведывательных служб.

А.ГРИЦЕНКО заметил, что участники заседания обсудят военный конфликт между Грузией и Россией, чтобы предложить мероприятия, которые минимизируют его последствия для Украины.