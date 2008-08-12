США пытаются понять, что означают слова президента России

В Белом доме видели заявление президента России Дмитрия Медведева о завершении российской военной операции и пытаются сейчас понять, что оно означает, сообщил журналистам в Вашингтоне заместитель пресс-секретаря президента США Тони Фратто.

"Мы пытаемся получить оценку того, что это точно означает, что такое "завершение" и действительно ли это имеет место", - сказал Фратто.

По его словам, США не знают, прекращены ли военные действия в Грузии.

Во вторник Медведев заявил на встрече с министром обороны и начальником Генштаба, что "на основании их доклада принял решение завершить операцию по принуждению грузинских властей к миру". Однако при этом дал указание уничтожать на грузинской территории "очаги сопротивления или иных агрессивных устремлений".