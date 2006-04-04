Мороз обвиняет ”Нашу Украину” в лукавстве

Социалистическая партия Украины заявляет, что блока «Наша Украина» пытается «затянуть процесс, выиграть время» с подписанием меморандума о создании парламентской коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании парламента заявил лидер фракции СПУ Александр МОРОЗ.

По его словам, полностью был готов проект меморандума о создании коалиции между БЮТ, СПУ и «Нашей Украиной». При этом А.МОРОЗ заметил, что СПУ не против участия в коалиции представителей других политических сил, «имея в виду важную цель – преодоление искусственно навязанного обществу напряжения по линии восток-запад».

Он отметил, что текст меморандума был согласован. По его словам, на препятствии сегодня «стоят субъективные факторы, характеризующие отношения между БЮТ и «Нашей Украиной».

А.МОРОЗ отметил, что социалисты настаивают на ускорении согласования позиций этих политических сил.

Лидер СПУ подчеркнул, что вместо этого 3 апреля СПУ получила от «Нашей Украины» новый проект меморандума, «содержание которого возвращает всех нас на 2 месяца назад. И, в сущности, означает попытку затянуть процесс, выиграть время».

А.МОРОЗ считает, что это делается для того, чтобы реализовать «опасное для Украины намерение – заблокировать политическую реформу» и вернуть «общество и государство к диктатуре».

Он отметил, что сегодня именно с этой целью парламенту навязывается вопрос о приведении к присяге судей Конституционного Суда Украины. (Речь идет о судьях, избранных съездом судей, и назначенных Президентом Украины по своим квотам – УНИАН).

А.МОРОЗ отметил, что это делается для того, чтобы Конституционный Суд отменил внесенные парламентом изменения в Основной Закон.

“Ревизия политической реформы не пройдет”, - подчеркнул А.МОРОЗ.

По его словам, авторитаризм, который был 15 лет в Украине, принес «бесконечный ряд бед», и он должен «бесповоротно уйти в небытие».

«Требуем прекратить попытки протягивания через парламент рискованных для общества решений, которые никак не учитывают политические вкусы граждан», - подчеркнул лидер СПУ.