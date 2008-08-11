Эксперты о Грузии, России, НАТО и украинских политиках

Ряд экспертов считает угрожающей для национальных интересов Украины неконсолидированность политиков в вопросе национальной безопасности в свете последних событий в Грузии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, в частности, сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир ГОРБАЧ.

По его словам, неконсолидированная демократия, разное понимание национальных интересов и вопросов внутренней и внешней безопасности в контексте вышеупомянутых событий представляют достаточно большую угрозу для Украины.

На вопрос, не считают ли аналитики последние события в Южной Осетии определенным сигналом для Украины в контексте ее намерений вступления в НАТО и в вопросе будущего вывода Черноморского флота РФ из украинской территории, В.ГОРБАЧ ответил, что это - «обухом по голове на самом деле».

Вместе с тем, он отметил, что события вокруг Грузии являются вызовом для украинских политиков. «Если они будут драться за власть., они потеряют суверенность государства, и ни к чему хорошему это не приведет». «Политические игры для этого (национальной безопасности – УНИАН) являются угрожающими, безответственными и граничат с преступными», - сказал В.ГОРБАЧ.

Такое мнение поддержал президент Атлантического Совета Украины Вадим ГРЕЧАНИНОВ, который заметил, что сейчас Европа не видит в действиях Президента Виктора ЮЩЕНКО каких-то реальных шагов, направленных на защиту безопасности путем вступления Украины в НАТО.

Продолжая эту тему, В.ГОРБАЧ заметил, что было бы не очень желательно, чтобы Черноморский флот России выводился с территории Украины со скандалом, а, напротив, желательно, чтобы эта процедура происходила мирно. По его словам, единственный способ для такого вывода флота - это поиск баз, где ЧФ РФ после своей передислокации будет базироваться. По мнению аналитика, для этого больше всего подходят порты Абхазии, поскольку они, в отличие от Новороссийска, не замерзают.

Помощник первого заместителя министра обороны Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Петр КАНАНА заметил, что Украина сегодня должна получить, в частности, План действий относительно членства в НАТО, который станет гарантией ее безопасности.

Вместе с тем, председатель Общественной лиги Украина-НАТО Сергей ДЖЕРДЖ поддержал мнение своих коллег, что события в Грузии «для Украины являются чрезвычайным вызовом», поскольку Украина и Грузия - стратегические партнеры. При этом, по его мнению, последние события в Грузии являются следствием того, что «Россия восприняла Бухарестский саммит НАТО как его (Альянса - УНИАН) слабость». По словам С.ДЖЕРДЖА, в ближайшее время и НАТО, и ООН более скурпулезно отнесутся к этому вопросу.