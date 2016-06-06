Военно-морской потенциал Украины должен обеспечивать оборону морского побережья - Стратегический оборонный бюллетень

Об этом говорится в тексте Стратегического оборонного бюллетеня, опубликованном на сайте главы государства.

В документе возрождение военно-морского потенциала государства отнесено к оперативным целям.

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В результате реформ, военно-морские способности Украины нужно повысить до уровня, достаточного для обеспечения обороны морского побережья Черного и Азовского морей, обеспечение неприкосновенности государственной границы и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, а также обеспечение участия в международных (совместных) операциях под руководством НАТО и ЕС.

Также отмечена необходимость продолжения развития инфраструктуры базирования военно-морских сил ВСУ.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко подписал указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 мая 2016 года «О Стратегическом оборонном бюллетене Украины»".