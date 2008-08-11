МИД РФ: Запрет Черноморскому флоту вернуться в Крым - недружественный шаг

Департамент информации и печати МИД России в связи с вопросом СМИ о российском Черноморском флоте дал следующий комментарий.

"...Прежде всего, хотели бы напомнить, что в том числе благодаря кораблям Черноморского флота Российской Федерации бывшие руководители Грузии, остались живыми в ходе событий во время абхазско-грузинского конфликта.

Что касается событий августа 2008 года, то подтверждаем, что грузинское руководство встало на опасный путь разжигания конфликта в Южной Осетии. Это несет кровь и боль мирному населению региона. Российская Федерация мириться с этим не будет, и сделает все, чтобы спасти женщин, стариков и детей, всех граждан Грузии, России, Украины и других иностранцев, находящихся в регионе.

В этой связи вызывают недоумение тон и содержание заявления Министерства иностранных дел Украины, касающегося направления кораблей ВМФ России для целей патрулирования морских пространств у побережья Абхазии.

В заявлении, в частности, высказывается озабоченность тем, что Украина может быть втянута в вооруженный конфликт. Полагаем, что украинской стороне следовало бы задуматься об этом тогда, когда она поставляла вооружения стороне, начавшей этот конфликт.

Кроме того, хотели бы отметить следующее.

Российская сторона действует в соответствии с международным правом, в частности, Договором о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной 1997 г., а также Соглашением между Российской Федерацией и Украиной о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, прежде всего, положениями его статей 6 и 8. Хотели бы отметить, что ничто в упомянутых договорах не уполномочивает украинскую сторону определять формы ведения российским флотом его деятельности. Целью операции российских военно-морских сил у побережья Абхазии является обеспечение условий для защиты российских граждан, находящихся в регионе, оказания поддержки российскому миротворческому контингенту на случай вооруженного нападения на него, оказания гуманитарной помощи гражданскому населению, находящемуся в зоне конфликта. Применение силы будет осуществляться только в соответствии со статьей 51 Устава ООН в целях реализации неотъемлемого права российской стороны на самооборону.

Таким образом, меры, которые украинская сторона угрожает применить, не соответствовали бы упомянутым российско-украинским договорам и были бы недружественными по отношению к Российской Федерации.