Новый КЗоТ похож на намордник с поводком для рабочих людей - эксперт

Новый Кодекс законов о труде выгоден работодателям, а не работникам, считает председатель Конфедерации свободных профсоюзов Михаил ВОЛЫНЕЦ.

«Многие работодатели держат народ на цепи. Сейчас они пытаются принять новый Кодекс законов о труде, похожий на намордник с поводком для рабочих людей», - заявил М.ВОЛЫНЕЦ в комментарии еженедельнику «Зеркало недели».

По его словам, согласно проекту нового Кодекса, если на предприятии сложится внештатная ситуация, не урегулированная законодательством, руководитель будет поступать по собственному усмотрению.

«Или работодатель оставляет за собой право… передать рабочего другому работодателю. Остается только уволиться. Авторы проекта кодекса народные депутаты Василий ХАРА, Александр СТОЯН и Ярослав СУХОЙ не скрывают, что работают на работодателей», - подчеркнул эксперт.

«У нас незащищенные, бесправные люди - поэтому они и не бастуют. Но напряженная ситуация все-таки может вылиться в акции протеста», - предупредил М.ВОЛЫНЕЦ.

Он также обратил внимание, что профсоюзы, призванные защищать людей, в Украине делятся на «карманные», которые создаются самими работодателями, и независимые.

«Люди должны сами определиться, кому верить и вместе с кем бороться за свое место на рынке труда», - уверен М.ВОЛЫНЕЦ.