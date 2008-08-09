Россия обвинила Украину в поощрении Грузии к военной интервенции

Украина не имеет никакого морального права претендовать на свою роль в урегулировании грузино-югоосетинского конфликта, заявили сегодня в МИД России в связи с прозвучавшими накануне заявлениями МИД Украины относительно трагедии в Южной Осетии.

«В России крайне удивлены заявлением МИД Украины от 8 августа относительно трагедии в Южной Осетии, - говорится в размещенном на сайте МИД комментарии. - Не высказав ни слова сожаления в связи с гибелью огромного числа мирных жителей и российских миротворцев, которые на основании мандата СНГ выполняют свой долг по урегулированию конфликта, украинская сторона стала высказывать необоснованные претензии к Российской Федерации».

«Украинское государство, которое все последнее время азартно вооружало до зубов грузинскую армию, тем самым прямо поощряя руководство Грузии к интервенции и этническим чисткам в Южной Осетии, не имеет никакого морального права поучать других и, тем более, претендовать на свою роль в урегулировании», - заявляет МИД России.