Геннадий Зюганов прибыл в Крым для антинатовского сопротивления

Лидер Коммунистической партии Российской Федерации, руководитель фракции коммунистов в российской Госдуме Геннадий ЗЮГАНОВ призывает признать независимость Южной Осетии и Абхазии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Крымской республиканской организации Компартии Украины, об этом Г.ЗЮГАНОВ заявил сегодня в Симферополе, куда он прибыл для консультаций с лидером крымских коммунистов, народным депутатом Украины Леонидом ГРАЧОМ «по совместному антинатовскому сопротивлению».

Лидер КПРФ также назвал «международным разбоем» действия грузинской стороны в Южной Осетии.

«По сути, творится государственный терроризм со стороны СААКАШВИЛИ (Президента Грузии – УНИАН) и его подручных под прикрытием американцев и натовцев, которые подталкивали руководство Грузии к развязыванию этой войны», - цитирует Г.ЗЮГАНОВА пресс-служба Крымской организации КПУ.

«Я считаю, что Верховному главнокомандующему, премьер-министру и министру обороны России надо немедленно принять экстренное решение, в том числе и по защите своих граждан. Во-первых, надо подавить те объекты, с которых поднимаются грузинские самолеты, выходят танки и системы реактивного огня, которые ведут расстрел южноосетинских городов и сел. Надо немедленно принять политическое решение о признании независимости Южной Осетии. Более того, такая возможность была предоставлена после событий в Косово. Когда «натовцы» надавили и срочно признали независимость Косово, мы заявляли, что будут ответные меры», - сказал Г.ЗЮГАНОВ, напомнив, что сегодня премьер-министр РФ Владимир ПУТИН заявил, «что будут приняты ответные меры».

«Самая эффективная политическая мера – это признать независимость Южной Осетии и Абхазии, заключить с ними соответствующее соглашение, все сделать, чтобы защитить население этих республики и одновременно своих граждан: 9 из 10 (граждан Южной Осетии – УНИАН) – это граждане Российской Федерации», – считает лидер КПРФ.