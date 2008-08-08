Флаг Украины снова поднят над Артеком

Сегодня в 16.00 Государственный флаг Украины был возвращен на флагшток стелы Международного детского центра «Артек».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МДЦ «Артек», накануне, 7 июля, активисты Крымской Коммунистической партии Украины сорвали ежедневную процедуру поднятия государственного флага на стеле МДЦ «Артек», подняв туда флаг КПУ.

Сегодня несколько депутатов местных советов, прикрываясь пожилыми женщинами и ветеранами, пытались не допустить поднятия Государственного флага Украины на стеле международного детского центра. Митингующие выкрикивали антиукраинские лозунги, призывали к свержению конституционного строя Украины.

Ранее пресс-секретарь лидера крымских коммунистов Леонида ГРАЧА Галина МАМИКО сообщила УНИАН, что возле главной стелы «Артека» произошла стычка между коммунистами и бойцами «Беркута», которые приехали, чтобы снять ордена и красные флаги.

По ее словам, бойцам «Беркута» удалось снять только красный флаг с флагштока, а ордена и красные флаги на стеле «Артека» коммунисты отстояли.