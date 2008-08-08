Грач пугает войной в Крыму

Лидер коммунистов Крыма, народный депутат Украины Леонид ГРАЧ считает, что в Крыму может повториться сценарий, подобный южноосетинскому.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Крымского республиканского комитета Компартии Украины, об этом Л.ГРАЧ заявил сегодня в Симферополе.

«То, что произошло в Южной Осетии, - это кровавый привет от Михаила СААКАШВИЛИ (Президента Грузии – УНИАН) – Виктору ЮЩЕНКО (Президенту Украины – УНИАН), и мы крайне встревожены, что ЮЩЕНКО может подражать этому примеру, и пойти по пути разжигания вражды и пролития крови в Крыму», - сказал Л.ГРАЧ.

«Беда, которая сегодня свалилась на головы в данном случае и южноосетинского, и русского народов, и народов всего Кавказа, должна набатом прозвучать в Крыму. Зная, какой курс на втягивание Украины в НАТО проводит ЮЩЕНКО, каждый из нас должен отдавать себе отчет, что повторение южноосетинского горя уготовано натовцами и для Крымской автономии», - заявил Л.ГРАЧ.

Он выразил убеждение, что «ЮЩЕНКО в обозримом будущем пойдет по стопам СААКАШВИЛИ и развяжет войну в Крыму». «И даже если не будет ЮЩЕНКО, но на его место придет такой же проамериканский Президент, все должны знать теперь: нас в этом случае ждет судьба Южной Осетии», - сказал лидер коммунистов Крыма.

Он призвал к объединению «антинатовских усилий».