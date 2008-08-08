Медведько решил подержать Портнова на крючке

Генеральная прокуратура Украины продлила срок расследования уголовного дела в отношении народного депутата, заместителя председателя фракции БЮТ Андрея ПОРТНОВА, подозреваемого в попытке незаконной приватизации Одесского припортового завода.

Об этом пишет газета «Коммерсант-Украина».

В свою очередь А.ПОРТНОВ заявил изданию, что срок расследования этого дела давно истек, и пообещал, что будет требовать от руководства ГПУ или предъявить ему обвинение, или извиниться.

Уголовное дело в отношении народного депутата А.ПОРТНОВА по факту покушения на незаконную приватизацию Одесского припортового завода, а именно по двум статьям - ч. 1 ст. 233 ("незаконная приватизация государственного, коммунального имущества") и ч. 2 ст. 365 УК ("превышение власти или служебных полномочий"), было возбуждено 19 мая. В то время А.ПОРТНОВ исполнял обязанности председателя Фонда госимущества. Оспаривать в суде постановление о возбуждении дела А.ПОРТНОВ тогда не стал, заявив, что "хочет дать Генпрокуратуре возможность потрудиться".

Формально двухмесячный срок, отведенный Уголовно-процессуальным кодексом на его расследование, истек 19 июля.

«Все сроки, отведенные на расследование "моего" дела, уже прошли. И, как показала практика, следователи Генпрокуратуры не смогли предъявить мне ни одной претензии», - заявил А.ПОРТНОВ. По его словам, за несколько месяцев расследования этого уголовного дела Главным следственным управлением ГПУ его вызывали на допрос только один раз.

«К тому же у меня не взяли ни одного документа - так что следствия фактически не было. Учитывая это, я буду требовать от генерального прокурора или предъявить мне обвинение и внести в парламент представление на привлечение меня к уголовной ответственности, или же принести мне извинения», - сказал депутат.

Как известно, законом "О статусе народного депутата", а также регламентом Верховной Рады предусмотрена особая процедура привлечения народного депутата к уголовной ответственности. Для этого генпрокурор вносит в парламент соответствующее представление, поддержать которое в ходе открытого поименного голосования депутаты должны большинством голосов.

В Главном следственном управлении ГПУ Ъ сообщили, что срок расследования этого уголовного дела был продлен. "Срок истекает 19 августа – мы продлили его на месяц и, наверное, будем решать вопрос о том, чтобы продлить еще", - сказал начальник Главного следственного управления по расследованию особо важных дел Петр КОВАЛЬ. По его словам, такое решение связано с необходимостью проведения "всех необходимых следственных действий".