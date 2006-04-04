Как стать честным миллионером

В 2005 году валовой денежный доход министра экономики Украины Арсения ЯЦЕНЮКА составил 3 млн. 124,4 тыс. грн. Об этом сообщается в налоговой декларации министра, обнародованной на сайте Минэкономики.

В структуре доходов А.ЯЦЕНЮКА проценты по депозитным вкладам составляют 72,9 тыс. грн., доходы от преподавательской деятельности - 2,45 тыс. грн., валовой доход от публичной купли-продажи ценных бумаг финансового учреждения - 2,88 млн. грн., заработная плата совокупная по трем основным местам работы (НБУ, Одесская облгосадминистрация, Минэкономики) - 161,4 тыс. грн.

В 2005 году А.ЯЦЕНЮК уплатил 294,9 тыс. грн. налогов.

Кроме того, в минувшем году министр рассчитался по обязательствам по договорам займа на 18,9 тыс. грн., по договорам найма - 6 тыс. грн. на содержание имущества - 10,2 тыс. грн.

Размер недвижимого имущества, находящегося в собственности министра, к 2005 году не изменился. А.ЯЦЕНЮК продолжает владеть земельными участками в размере 3012 кв.м; жилым домом - 298.3 кв. м, квартирой - 118 кв.м., садовым (дачным) домом - 114.5 кв.м, гаражем - 45.2 кв.м.

Номинальная стоимость купленных-проданных ценных бумаг, доход по которым министр получил в 2005 году, составила 780 тыс. грн.

Сумма денежных средств на счетах в банках, в том числе средств, полученных от операций купли-продажи ценных бумаг, составила 3,223 млн. грн..

В 2005 году министр внес в в уставные фонды предприятий - 28,2 тыс. грн.

В 2005 году размер совокупного дохода членов семьи А.ЯЦЕНЮКА составил 3,6 тыс. грн.; Члены семьи министра сохраняли на счетах в банках 180,66 грн.