Председатель Еврокомиссии о своем визите в Россию: он не означает "смягчения европейских позиций"

В частности, в понедельник, 30 мая, политик заявил в Люксембурге, что "едет не в Москву, а на экономический форум", передает DW.

По его словам, "важно по крайней мере в экономических вопросах добиться сближения с Россией".

Вместе с тем Юнкер подтвердил, что ЕС продлит антироссийские санкции из-за политики Москвы в отношении Украины, поддержку сепаратистов на Донбассе и аннексию Крыма. Он подчеркнул, что его визит в Россию вовсе не означает "смягчения европейских позиций".

Читайте такжеЮнкер на экономическом форуме в России донесет Кремлю позицию ЕС об отношениях с Москвой - спикер

Как сообщал УНИАН, глава Еврокомиссии примет участие в международном экономическом форуме, который состоится с 16 по 18 июня в Санкт-Петербурге. Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов считает, что визит Юнкера свидетельствует о росте внутри ЕС политического влияния сторонников пересмотра практики санкционного давления на Москву.