Министр юстиции: реформа судебной системы предусматривает создание Высшего антикоррупционного суда

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, передает Радио Свобода.

Выступая на круглом столе «Судный четверг судебной реформы: будут ли проголосованы изменения к Конституции?» в пресс-центре Института Горшенина, он добавил, что обновленный закон о судоустройстве предусматривает создание нового Верховного суда, ликвидацию высших специализированных судов, упрощение доступа украинских граждан к судебной системе.

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«Упрощенная судебная система, обновленный Верховный суд, который предусматривает набор судей через конкурс, новые апелляционные суды, в которых судьи так же будут набираться через конкурс, и максимальное очищение первых инстанций. Механизм уже есть. Это 1800 судей, которые будут набраны по новому закону и изменениям к Конституции. Так же эти законопроекты предусматривают создание специализированных Высшего антикоррупционного суда и Высшего патентного суда», – сказал министр.

Суть законодательных изменений, которые сейчас предлагаются, по словам Петренко, заключается в том, что судьи, которые были назначены на пятилетние сроки, не могут быть автоматически назначены на бессрочный период, и за вновь открывшимися вакансиями будет проведен конкурс. Таким образом, по словам министра, после освобождения 1800 судей судебная система будет обновлена на 30%.

«Этот закон также предусматривает создание новых апелляционных судов в рамках апелляционных округов, проведение для этого необходимых конкурсов и набор туда как представителей, которые работали в судебной системе ранее, так и новых людей, профессиональных юристов, адвокатов, правозащитников, ученых, которые дадут новый импульс и новую кровь в судебную систему», – добавил Петренко.

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По мнению министра, закон о конституционной реформе в части правосудия следует проголосовать во втором чтении и в целом ближайшей сессионной неделе. Программа-максимум, по мнению Петренко, – результативное голосование уже в четверг, 2 июня.

Напомним, 2 февраля Верховная Рада утвердила проект судебной реформы в первом чтении. Судебная реформа, в частности, предусматривает передачу функции создания и ликвидации судов от президента парламенту, а также создание нового органа судебной ветви власти – Высшего совета правосудия.