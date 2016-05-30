В Кремле считают, что европейская и евразийская интеграция могут "дополнять друг друга"

Об этом говорится в материалах пресс-службы президента РФ к заседанию Высшего Евразийского экономического совета – встрече 31 мая в Астане глав стран-членов Евразийского экономического союза - президентов России, Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии.

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«Евразийский союз по-прежнему нацелен на развитие взаимовыгодного диалога с Евросоюзом, исходя из того, что европейская и евразийская интеграции способны эффективно дополнять друг друга. Казахстанская сторона выступила с инициативой проведения в этом году международной конференции по налаживанию взаимодействия между Евразийским союзом и ЕС», - говорится в сообщении.

Кроме этого, в ходе заседания планируется обсудить перспективы сотрудничества Евразийского экономического союза с другими странами и интеграционными объединениями.

Утверждается, что зарубежные партнеры проявляют большой интерес к сотрудничеству с Евразийским союзом. В мае 2015 г. подписано Соглашение о создании зоны свободной торговли с Вьетнамом. В октябре прошлого года принято решение о запуске аналогичных переговоров с Израилем. На экспертном уровне идет проработка возможности заключения соглашений о свободной торговле с Индией, Египтом и Ираном. В ходе предстоящей встречи ожидается принятие решения о запуске переговоров по соглашению об унификации торгового режима с Республикой Сербией.

Евразийской комиссией также подписаны меморандумы о взаимопонимании с правительствами Монголии, Перу и Чили. Готовятся соглашения о сотрудничестве с Королевством Камбоджа, Южной Кореей, Эквадором и МЕРКОСУР (Южноамериканский общий рынок). Важное значение придается формированию экономического партнерства с ШОС. Идея углубления связей по линии интеграционных объединений обсуждалась в ходе недавно прошедшего в Сочи 19-20 мая саммита Россия-АСЕАН.

Отдельное внимание планируется уделить вопросу расширения торгово-экономического взаимодействия с Китаем, включая сопряжение Евразийского экономического союза с реализуемой Пекином инициативой - «Экономический пояс Шелкового пути». Ведется подготовка «дорожной карты» сотрудничества с КНР, в которую войдет перечень приоритетных совместных проектов, в т.ч. по развитию транспортной инфраструктуры. Скоро ожидается запуск переговоров по заключению соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским союзом и Китаем.