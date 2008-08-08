Затулин спрашивает, а как же Лужков? - и собирается в Украину

Депутат Госдумы Константин Затулин считает, что украинские власти, отменив запрет на его въезд на территорию Украины, признали безосновательными выдвигаемые в его адрес претензии.

Затулин 24 июля был задержан в аэропорту Симферополя и не допущен на территорию Украины. В Службе безопасности Украины заявили, что российскому депутату запрещен въезд в страну в течение года. 7 августа МИД России сообщил, что из Украины пришло уведомление об отмене этого запрета.

"Таким образом, власти Украины признали, что вся шумиха по этому поводу, поднятая в разгар празднования Крещения Руси, была абсолютно безосновательна", - сказал Затулин РИА Новости.

"Удовлетворение было бы полным, если они в целом откажутся от практики преследования по политическим мотивам, нарушения прав и свобод граждан России и Украины. Мы до сих пор не знаем, отменен ли запрет на въезд на Украину мэру Москвы Юрию Михайловичу Лужкову и ряду других людей, подвергшихся политическим преследованиям на Украине", - отметил депутат.

Затулин сообщил, что на Украину он намерен отправиться в сентябре для того, чтобы продолжить работу по межпарламентскому взаимодействию.

"Учитывая, что к 1 октября мы должны определиться в отношении дальнейшей судьбы договора о стратегическом партнерстве, повестка дня будет насыщенной", - сказал Затулин.