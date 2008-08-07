Юрий Кармазин требует привлечь к ответственности коммунистов

Народный депутат Украины, первый заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам правосудия Юрий КАРМАЗИН (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) считает, что крымская власть должна привлечь коммунистов к ответственности за снятие государственного флага в “Артеке”.

Об этом сообщает официальный сайт блока “Наша Украина – Народная самооборона” со ссылкой на Ю.КАРМАЗИНА.

“Снимать государственный флаг с государственного учреждения и цеплять на его место флаг несуществующей страны, как минимум, неправомерно. Подобные поступки со стороны пророссийских политических сил в Украине уже нельзя считать примитивной пиар-акцией. В данном случае местная власть должна принять адекватные меры, а не закрывать глаза на глумление над государственной символикой Украины, за что, между прочим, в Уголовном кодексе предусмотрена уголовная ответственность”, - сказал Ю.КАРМАЗИН.

Депутат выразил надежду, что “руководство государственного предприятия МДЦ “Артек”, в свою очередь, тоже будет придерживаться открытой, честной политики”.

В связи с сегодняшним инцидентом в “Артеке” Ю.КАРМАЗИН вспомнил о ряде актов шовинизма со стороны пророссийских партий и общественных организаций полуострова. В частности, появление плакатов с изображением депутата Госдумы РФ Константина ЗАТУЛИНА, акт вандализма в Севастополе 5 июля, когда представители пророссийских сил сорвали и сбросили в море мемориальную доску, установленную в честь 90-летия поднятия украинских государственных флагов на кораблях российского имперского Черноморского флота в 1918 году.

“Страна, которая уважает себя и ценит законы, не допустила бы возникновения подобных ситуаций. Все эти факты давно уже должны были стать тревожным “звоночком” для центральной власти”, – считает Ю.КАРМАЗИН.

“Руководителей правоохранительных органов, которые оставляют такие антиукраинские поступки безнаказанными, нужно освобождать от должностей”, – отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 августа, крымские коммунисты сняли государственный флаг Украины со стелы Международного детского центра «Артек» (Большая Ялта) и подняли вместо него красный. Кроме того, коммунисты также установили на стеле новые советские ордена вместо демонтированных.