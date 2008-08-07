Помещение военкомата передано католической школе УГКЦ

В ходе рабочей поездки в Ивано-Франковскую область министра обороны Украины Юрия ЕХАНУРОВА им, председателем Ивано-Франковской облгосадминистрации Николаем ПАЛИЙЧУКОМ и командующим войсками Западного оперативного командования генерал-лейтенантом Михаилом КУЦИНЫМ было подписано совместное решение о перемещении Ивано-Франковского областного и городского военных комиссариатов из здания по ул. Шевченко, 11 в другие здания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковской облгосадминистрации, в освобожденных помещениях будет расположена общеобразовательная школа І-ІІІ степеней “Католическая школа Святого Василия Великого”, действующая при Ивано-Франковском епархиальном управлении Украинской греко-католической церкви.

Документ подписан во исполнение решения Ивано-Франковского облсовета от 2 марта 2006 года «О передаче административного здания».

По информации Ивано-Франковской епархии УГКЦ до 1939 года это здание принадлежало церкви.