Помещение военкомата передано католической школе УГКЦ
20:09, 07 августа 2008Политика
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Стороны подписали документ
|Юрий ЕХАНУРОВ
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковской облгосадминистрации, в освобожденных помещениях будет расположена общеобразовательная школа І-ІІІ степеней “Католическая школа Святого Василия Великого”, действующая при Ивано-Франковском епархиальном управлении Украинской греко-католической церкви.
Документ подписан во исполнение решения Ивано-Франковского облсовета от 2 марта 2006 года «О передаче административного здания».
По информации Ивано-Франковской епархии УГКЦ до 1939 года это здание принадлежало церкви.
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